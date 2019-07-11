Азербайджан готов оказать господдержку открытию торгового дома в Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом рассказал журналистам замминистра экономики Азербайджана Руфат Мамедов.

По его словам, открытие такого дома в Грузии должен инициировать частный сектор: "Если инициатива будет выдвинута, Азербайджан готов ее поддержать".

По словам замминистра, азербайджанский бизнес широко представлен на грузинском рынке: "Азербайджанские компании достаточно активны в Грузии. Грузинский рынок очень интересен для азербайджанских инвесторов. Грузинские экспортеры также заинтересованы в азербайджанском рынке".