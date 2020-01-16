Азербайджан экспортировал ненефтяную продукцию на 2 млрд долларов в 2019 году

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Реальный рост ВВП в 2019 году, по предварительным оценкам, составил 2,2%, а в ненефтяном секторе - 3,5%.

Как сообщает Report, об этом рассказал министр экономики Микаил Джаббаров на пресс-конференции.

"Промышленное производство в ненефтяном секторе увеличилось на 13,9%, а ненефтяной экспорт превысил 1,9 млрд долларов. В прошлом году темпы роста инвестиций в основной капитал в ненефтяном секторе составили 3,5%. Доля инвестиций в данном секторе в общем объеме инвестиций увеличилась с 65% в 2018 году до 69,7% в 2019 году", - сказал он.