​Азербайджан более чем втрое сократил импорт медикаментов из Грузии

В январе-июле этого года Азербайджан импортировал 459,9 тонн медикаментов из Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в предварительном отчете Национального управления статистики Грузии.

Общая стоимость импортируемых из соседней страны лекарственных средств составила 17 905,3 тыс. долларов.

В годовом сравнении объем импорта лекарственных средств в Азербайджан из соседней страны сократился на 1 118,9 тонн или 3,4% и на 2 328,7 тыс. долларов или 11,5% в денежном выражении.

За аналогичный период прошлого года Азербайджан импортировал из Грузии 1 578,8 тонн медикаментов общей стоимостью 20 234 тыс. долларов.