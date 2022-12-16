Азербайджанскую продукцию могут продавать на платформе Trendyol

Известная турецкая платформа электронной торговли заинтересована в реализации азербайджанской продукции посредством Trendyol.

Известная турецкая платформа электронной торговли заинтересована в реализации азербайджанской продукции посредством Trendyol.

Как сообщает Report, об этом член исполнительного комитета Trendyol Озан Аджар сказал на проходящей сегодня в Баку конференции электронной торговли "Первый день э-торговли Азербайджана".

Он пригласил азербайджанские компании продавать свои товары через платформу.

"На самом деле сегодня нас правильнее будет называть Trendyol Турции и Азербайджана. Это платформа онлайн-покупок представляет населению Азербайджана больше всего преимуществ. Мы приглашаем продавцов из Азербайджана к совместной работе по продаже их продукции турецким клиентам. Однако следует учитывать, что мы не может непосредственно принимать в свою платформу зарубежные фирмы. Для этого они должны создать компанию в Турции", - отметил О.Аджар.