Азербайджанским предпринимателям в прошлом году выдано около 300 тысяч ASAN Imza

В 2021 году по 165 424 обращениям налогоплательщиков в Азербайджане выдано 261 984 сертификата "ASAN Imza".

В 2021 году по 165 424 обращениям налогоплательщиков в Азербайджане выдано 261 984 сертификата "ASAN Imza".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Минэкономики.

Согласно информации, посредством электронной услуги по обновлению действующих сертификатов ASAN Imza и выдачи новых сертификатов налогоплательщикам выдано 14 240 сертификатов ASAN imza. По данным, 51,3% налогоплательщиков получили бизнес-сертификат впервые.

С прошлого года в Центрах обслуживания налогоплательщиков началось применение цифровой подписи при приеме обращений, в результате чего 94-95% обращений были оформлены в электронной форме.