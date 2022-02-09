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Азербайджанским предпринимателям в прошлом году выдано около 300 тысяч ASAN Imza

Азербайджанским предпринимателям в прошлом году выдано около 300 тысяч ASAN Imza В 2021 году по 165 424 обращениям налогоплательщиков в Азербайджане выдано 261 984 сертификата "ASAN Imza".
Бизнес
9 февраля 2022 г. 10:10
Азербайджанским предпринимателям в прошлом году выдано около 300 тысяч ASAN Imza

В 2021 году по 165 424 обращениям налогоплательщиков в Азербайджане выдано 261 984 сертификата "ASAN Imza".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Минэкономики.

Согласно информации, посредством электронной услуги по обновлению действующих сертификатов ASAN Imza и выдачи новых сертификатов налогоплательщикам выдано 14 240 сертификатов ASAN imza. По данным, 51,3% налогоплательщиков получили бизнес-сертификат впервые.

С прошлого года в Центрах обслуживания налогоплательщиков началось применение цифровой подписи при приеме обращений, в результате чего 94-95% обращений были оформлены в электронной форме.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan sahibkarları ötən il 300 minə yaxın "ASAN İmza" alıb

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