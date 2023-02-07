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Азербайджанским предпринимателям предлагается доступ на рынки Африки через Марокко

Азербайджанским предпринимателям предлагается доступ на рынки Африки через Марокко Азербайджанские предприниматели могут выйти на рынки африканских стран через Марокко.
Бизнес
7 февраля 2023 г. 12:48
Азербайджанским предпринимателям предлагается доступ на рынки Африки через Марокко

Азербайджанские предприниматели могут выйти на рынки африканских стран через Марокко.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Королевства Марокко в Азербайджане Мохаммед Адиль Эмбарш на встрече в Агентстве по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Посол подчеркнул высокий уровень политических связей между странами и отметил, что важным вопросом является развитие экономических связей, потенциал которых высоко оценивается. Было отмечено, что Азербайджан может сотрудничать с Марокко как на внутреннем рынке, так и для доступа в другие африканские страны, используя Марокко как безопасную транзитную страну.

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Версия на английском языке Azerbaijani entrepreneurs offered access to African markets through Morocco
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan sahibkarlarına Mərakeş vasitəsilə Afrika bazarlarına çıxışı təklif edilir

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