Азербайджанским предпринимателям предлагается доступ на рынки Африки через Марокко

Азербайджанские предприниматели могут выйти на рынки африканских стран через Марокко.

Азербайджанские предприниматели могут выйти на рынки африканских стран через Марокко.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Королевства Марокко в Азербайджане Мохаммед Адиль Эмбарш на встрече в Агентстве по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Посол подчеркнул высокий уровень политических связей между странами и отметил, что важным вопросом является развитие экономических связей, потенциал которых высоко оценивается. Было отмечено, что Азербайджан может сотрудничать с Марокко как на внутреннем рынке, так и для доступа в другие африканские страны, используя Марокко как безопасную транзитную страну.