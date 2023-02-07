Азербайджанским предпринимателям предлагается доступ на рынки Африки через Марокко

Азербайджанские предприниматели могут выйти на рынки африканских стран через Марокко.
Как сообщает Report, об этом заявил посол Королевства Марокко в Азербайджане Мохаммед Адиль Эмбарш на встрече в Агентстве по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO).
Посол подчеркнул высокий уровень политических связей между странами и отметил, что важным вопросом является развитие экономических связей, потенциал которых высоко оценивается. Было отмечено, что Азербайджан может сотрудничать с Марокко как на внутреннем рынке, так и для доступа в другие африканские страны, используя Марокко как безопасную транзитную страну.