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Азербайджанским бизнесменам предложили инвестировать в Пакистан

Азербайджанским бизнесменам предложили инвестировать в Пакистан Азербайджанские бизнесмены могут инвестировать в различные сферы Пакистана.
Бизнес
27 апреля 2022 г. 13:47
Азербайджанским бизнесменам предложили инвестировать в Пакистан

Азербайджанские бизнесмены могут инвестировать в различные сферы Пакистана.

Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, об этом заявил президент Приграничной торгово-промышленной палаты Пакистана Хаснаин Хуршид Ахмед во время встречи с послом Азербайджана в этой стране Хазаром Фархадовым.

По словам Х.Ахмеда, Приграничная торгово-промышленная палата, в которую входят бизнесмены из пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, предлагает широкий выбор потенциальных сфер, куда могут вложиться иностранные инвесторы.

Председатель палаты отметил, что эта провинция является безопасной и привлекательной для инвестиций и бизнеса: "Все местные и международные инвесторы могут смело вкладывать сюда средства".

Посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов отметил, что Азербайджан заинтересован в укреплении торгово-экономического сотрудничества с Пакистаном.

В свою очередь посол пригласил бизнесменов из провинции Хайбер-Пахтунхва инвестировать в потенциальные отрасли промышленности Азербайджана: "Азербайджан придает большое значение расширению торгово-экономического сотрудничества с Пакистаном. Между двумя странами создан ряд рабочих групп, которые эффективно работают над устранением препятствий и проблем".

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Версия на английском языке Azerbaijani businessmen invited to invest in Pakistan 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iş adamlarına Pakistana investisiya qoymaq təklif edilib

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