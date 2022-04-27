Азербайджанским бизнесменам предложили инвестировать в Пакистан

Азербайджанские бизнесмены могут инвестировать в различные сферы Пакистана.

Азербайджанские бизнесмены могут инвестировать в различные сферы Пакистана.

Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, об этом заявил президент Приграничной торгово-промышленной палаты Пакистана Хаснаин Хуршид Ахмед во время встречи с послом Азербайджана в этой стране Хазаром Фархадовым.

По словам Х.Ахмеда, Приграничная торгово-промышленная палата, в которую входят бизнесмены из пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, предлагает широкий выбор потенциальных сфер, куда могут вложиться иностранные инвесторы.

Председатель палаты отметил, что эта провинция является безопасной и привлекательной для инвестиций и бизнеса: "Все местные и международные инвесторы могут смело вкладывать сюда средства".

Посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов отметил, что Азербайджан заинтересован в укреплении торгово-экономического сотрудничества с Пакистаном.

В свою очередь посол пригласил бизнесменов из провинции Хайбер-Пахтунхва инвестировать в потенциальные отрасли промышленности Азербайджана: "Азербайджан придает большое значение расширению торгово-экономического сотрудничества с Пакистаном. Между двумя странами создан ряд рабочих групп, которые эффективно работают над устранением препятствий и проблем".