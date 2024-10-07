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Азербайджанский торговый форум запускает электронную платформу для поддержки бизнеса

Азербайджанский торговый форум запускает электронную платформу для поддержки бизнеса 10:42
Бизнес
7 октября 2024 г. 11:06
Азербайджанский торговый форум запускает электронную платформу для поддержки бизнеса

Сегодня в Баку стартовал Азербайджанский торговый форум на тему "Возможности, текущая ситуация и вызовы для малого и среднего бизнеса (МСБ)".

Как сообщает Report, на мероприятии сообщили, что в стране будет действовать электронная платформа Азербайджанского торгового форума, которая объединит компании, занимающиеся международной торговлей и логистикой.

Платформа создается для координации непрерывной деятельности форума.

Отметим, что Азербайджанский торговый форум проводится впервые. В течение года планируется организация ежемесячно мероприятий для поддержания диалога между государственным и частным секторами, а также решение актуальных проблем предпринимателей.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Trade Forum launches e-platform to support businesses
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ticarət Forumunun elektron platforması fəaliyyət göstərəcək

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