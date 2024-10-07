Азербайджанский торговый форум запускает электронную платформу для поддержки бизнеса

Сегодня в Баку стартовал Азербайджанский торговый форум на тему "Возможности, текущая ситуация и вызовы для малого и среднего бизнеса (МСБ)".
Как сообщает Report, на мероприятии сообщили, что в стране будет действовать электронная платформа Азербайджанского торгового форума, которая объединит компании, занимающиеся международной торговлей и логистикой.
Платформа создается для координации непрерывной деятельности форума.
Отметим, что Азербайджанский торговый форум проводится впервые. В течение года планируется организация ежемесячно мероприятий для поддержания диалога между государственным и частным секторами, а также решение актуальных проблем предпринимателей.