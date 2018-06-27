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    Азербайджанский торговый дом откроется в Астрахани к концу года

    © REUTERS/Ivan Rotanov

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ К концу года в Астрахани откроется торговый дом Азербайджана, в котором будет представлен, в том числе, текстиль производства этой страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил на региональном совете по туризму губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

    Как отметила, в свою очередь, директор Азербайджанского делового центра Регина Файзулаева, документация на строительство готовится полным ходом, земля уже принадлежит инициаторам открытия торгового дома. По ее словам, планируется вестись торговля оптом и в розницу, поэтому нужны большие площади – со складскими помещениями.

    Текстиль является одним из основных азербайджанских товаров, пользующихся спросом со стороны астраханцев.

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