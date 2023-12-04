Азербайджанский производитель стройматериалов получил льготный кредит в размере 60 тыс. манатов
Азербайджанский производитель стройматериалов получил льготный кредит в размере 60 тыс. манатовФонд развития предпринимательства Министерства экономики выделил ООО Baku Stone Factory льготный кредит в размере 60 тыс. манатов на проект по производству строительных материалов.
Фонд развития предпринимательства Министерства экономики выделил ООО Baku Stone Factory льготный кредит в размере 60 тыс. манатов на проект по производству строительных материалов.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".
"Поддержка, оказанная местным производителям стройматериалов, важна. Это поможет удовлетворить растущий спрос в этой сфере за счет местной продукции", - сказал он.
Sahibkarlığın İnkişafı Fondundan (@sahibkarliq) Baku Stone Factory MMC-yə 60 min ₼ #güzəştlikredit ayrılıb. Şirkət bu vəsaitlə tikinti materiallarının istehsalı layihəsini həyata keçirəcək. Tikinti materiallarının istehsalının dəstəklənməsi bu sahədə artan tələbatın yerli… pic.twitter.com/FyFCMq0BB1