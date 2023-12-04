Азербайджанский производитель стройматериалов получил льготный кредит в размере 60 тыс. манатов

Фонд развития предпринимательства Министерства экономики выделил ООО Baku Stone Factory льготный кредит в размере 60 тыс. манатов на проект по производству строительных материалов.

Фонд развития предпринимательства Министерства экономики выделил ООО Baku Stone Factory льготный кредит в размере 60 тыс. манатов на проект по производству строительных материалов.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"Поддержка, оказанная местным производителям стройматериалов, важна. Это поможет удовлетворить растущий спрос в этой сфере за счет местной продукции", - сказал он.