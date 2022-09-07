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Азербайджанский производитель металлопродукции привлек нового акционера

Азербайджанский производитель металлопродукции привлек нового акционера Джамаладдин Исмаилов, контролирующий 69,3% акций ОАО AzeSteelCompany, продал 0,6% своей доли.
Бизнес
7 сентября 2022 г. 12:37
Азербайджанский производитель металлопродукции привлек нового акционера

Джамаладдин Исмаилов, контролирующий 69,3% акций ОАО AzeSteelCompany, продал 0,6% своей доли.

Как сообщает Report, его долю приобрела Жаля Казымлы.

Тем самым доля Дж.Исмаилова упала до 68,7%. Остальные акции по-прежнему принадлежат Кянану Агаеву (20,7%) и Омару Гусейнову (10%).

Напомним, что AzeSteelCompany была создана в 2003 году под названием Ekspress-C, в этом году провела ребрендинг. Акционерное общество занимается производством изделий из металла. Его уставный капитал составляет 8,355 млн манатов.

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