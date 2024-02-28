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Азербайджанский инвестор вложит свыше 97 млн долларов в санатории в Железноводске

Азербайджанский инвестор вложит свыше 97 млн долларов в санатории в Железноводске Азербайджанская компания планирует вложить 9 млрд рублей (97,4 млн долларов США) в строительство трех санаториев в особой экономической зоне Железноводска.
Бизнес
28 февраля 2024 г. 15:18
Азербайджанский инвестор вложит свыше 97 млн долларов в санатории в Железноводске

Азербайджанская компания планирует вложить 9 млрд рублей (97,4 млн долларов США) в строительство трех санаториев в особой экономической зоне Железноводска.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС глава курорта Евгений Бакулин.

"Особой экономической зоной Железноводска вновь заинтересовались инвесторы. Азербайджанский инвестор заключил соглашение на три участка общей площадью 9 га. Инвестиционные вложения составят порядка 9 млрд", - сказал Бакулин в кулуарах Двенадцатого российско-азербайджанского межрегионального форума, который проходит в Минеральных Водах.

По его словам, планируется строительство трех санаториев на 600 номеров и 1 200 койко-мест.

"Успешная реализация азербайджанских инвестиций у нас в Железноводске уже есть. Это первый пятизвездочный санаторий на КМВ, дальше больше. Популярность особой экономической зоны в Железноводске растет, а значит, Железноводск продолжит развитие", - рассказал глава Железноводска.

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Версия на английском языке Azerbaijani investor to invest in inconstruction of 3 sanatoriums in Russia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı investor Rusiyada 3 sanatoriyanın inşasına investisiya yatıracaq

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