Азербайджанский инвестиционный холдинг завершает реализацию проекта сотрудничества с ОЭСР

Азербайджанский инвестиционный холдинг (АИХ) завершает реализацию проекта сотрудничества с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Об этом сообщает Report со ссылкой на холдинг.
В Баку пройдет мероприятие с участием представителей стран-членов ОЭСР и других стран, в том числе из Турции, Украины, Казахстана, Саудовской Аравии, Китая, Южной Кореи, Сингапура, Индонезии, Монголии, Австрии, Венгрии, Нидерландов, Великобритании, Италии, Франции и США. Во время мероприятия будет представлена общая информация об АИХ и его портфельных компаниях.
Для гостей будет организована экскурсия в два музея, расположенные в Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер".