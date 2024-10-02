Азербайджанский инвестиционный холдинг завершает реализацию проекта сотрудничества с ОЭСР

Азербайджанский инвестиционный холдинг (АИХ) завершает реализацию проекта сотрудничества с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Об этом сообщает Report со ссылкой на холдинг.

В Баку пройдет мероприятие с участием представителей стран-членов ОЭСР и других стран, в том числе из Турции, Украины, Казахстана, Саудовской Аравии, Китая, Южной Кореи, Сингапура, Индонезии, Монголии, Австрии, Венгрии, Нидерландов, Великобритании, Италии, Франции и США. Во время мероприятия будет представлена общая информация об АИХ и его портфельных компаниях.

Для гостей будет организована экскурсия в два музея, расположенные в Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер".