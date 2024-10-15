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Азербайджанский инвестиционный холдинг подписал Меморандум о взаимопонимании с китайской компанией

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Бизнес
15 октября 2024 г. 16:02
Азербайджанский инвестиционный холдинг подписал Меморандум о взаимопонимании с китайской компанией

Азербайджанский инвестиционный холдинг и китайская FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd. подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

Как сообщает Report со ссылкой на Минэкономики, в церемонии подписания документа приняли участие министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, генеральный исполнительный директор холдинга Руслан Алиханов и генеральный исполнительный директор китайской компании Хаи Лан.

В ходе мероприятия была представлена информация о Национальных приоритетах социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года. Подчеркнуто, что в стране налажено успешное сотрудничество с ведущими мировыми компаниями и реализуются значимые проекты в области применения умных технологий.

По данным ведомства, реализация подписанного документа позволит укрепить сотрудничество в рамках умных инфраструктур, инновационных механизмов и информационных технологий, будет способствовать продвижению делового партнерства между Азербайджаном и Китаем, а также применению передовых бизнес-практик портфельными компаниями Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Отметим, что действующая с 1999 года FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd. является одной из крупнейших компаний в области телекоммуникационных технологий в Китае, а также одним из крупнейших в мире производителей оптоволоконных кабелей. Портфель компании включает широкий спектр решений для IP-сетей, дата-центров и сетевой инфраструктуры, ее продукция и услуги поставляются более чем в 90 стран.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan İnvestisiya Holdinqi Çin şirkəti ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb

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