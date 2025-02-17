Азербайджанский и Эфиопский инвестиционные холдинги подписали меморандум о взаимопонимании

В Аддис-Абебе подписан Меморандум о взаимопонимании между Азербайджанским инвестиционным холдингом (AİH) и Эфиопским инвестиционным холдингом (EIH) с целью продвижения стратегического сотрудничества.

В Аддис-Абебе подписан Меморандум о взаимопонимании между Азербайджанским инвестиционным холдингом (AİH) и Эфиопским инвестиционным холдингом (EIH) с целью продвижения стратегического сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана, документ подписали генеральный директор EIH доктор Брук Тайе и генеральный директор AİH Руслан Алиханов.

Меморандум направлен на создание рамок сотрудничества между сторонами в таких ключевых сферах как обмен знаниями, опытом и технологиями, а также совместные инвестиционные инициативы.

Брук Тайе подчеркнул важность партнерства, назвав подписанный документ важным шагом на пути укрепления экономических связей между Эфиопией и Азербайджаном. Он отметил, что это создаст прочную основу для эффективного взаимодействия в сферах, поддерживающих устойчивый экономический рост, с использованием взаимного опыта в области управления инвестициями.

Руслан Алиханов также отметил значимость партнерства и подчеркнул потенциал сотрудничества между двумя организациями. По его словам, документ откроет новые возможности для передачи знаний, внедрения технологических наработок и реализации совместных инициатив, направленных на повышение эффективности государственных предприятий.

Подписание меморандума укрепляет усилия двух структур в области экономической трансформации, оптимизации деятельности государственных предприятий и выявления новых инвестиционных возможностей в сферах, представляющих взаимный интерес.