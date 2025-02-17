О нас

Азербайджанский и Эфиопский инвестиционные холдинги подписали меморандум о взаимопонимании

Азербайджанский и Эфиопский инвестиционные холдинги подписали меморандум о взаимопонимании В Аддис-Абебе подписан Меморандум о взаимопонимании между Азербайджанским инвестиционным холдингом (AİH) и Эфиопским инвестиционным холдингом (EIH) с целью продвижения стратегического сотрудничества.
Бизнес
17 февраля 2025 г. 11:11
Азербайджанский и Эфиопский инвестиционные холдинги подписали меморандум о взаимопонимании

В Аддис-Абебе подписан Меморандум о взаимопонимании между Азербайджанским инвестиционным холдингом (AİH) и Эфиопским инвестиционным холдингом (EIH) с целью продвижения стратегического сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана, документ подписали генеральный директор EIH доктор Брук Тайе и генеральный директор AİH Руслан Алиханов.

Меморандум направлен на создание рамок сотрудничества между сторонами в таких ключевых сферах как обмен знаниями, опытом и технологиями, а также совместные инвестиционные инициативы.

Брук Тайе подчеркнул важность партнерства, назвав подписанный документ важным шагом на пути укрепления экономических связей между Эфиопией и Азербайджаном. Он отметил, что это создаст прочную основу для эффективного взаимодействия в сферах, поддерживающих устойчивый экономический рост, с использованием взаимного опыта в области управления инвестициями.

Руслан Алиханов также отметил значимость партнерства и подчеркнул потенциал сотрудничества между двумя организациями. По его словам, документ откроет новые возможности для передачи знаний, внедрения технологических наработок и реализации совместных инициатив, направленных на повышение эффективности государственных предприятий.

Подписание меморандума укрепляет усилия двух структур в области экономической трансформации, оптимизации деятельности государственных предприятий и выявления новых инвестиционных возможностей в сферах, представляющих взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani, Ethiopian investment holdings sign memorandum of understanding
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Efiopiyanın İnvestisiya Holdinqləri Anlaşma Memorandumu imzalayıb

Самое важное

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi