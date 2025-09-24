Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Бизнес
    • 24 сентября, 2025
    • 16:01
    Азербайджанский форум халяльного бизнеса второй раз пройдет в Баку в октябре

    В Баку 7-8 октября пройдет второй Азербайджанский форум халяльного бизнеса (AZHAB).

    Об этом Report сообщили в Агентстве развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA).

    Форум, который в этом году пройдет во второй раз, будет посвящен теме "Халяльная индустрия как источник устойчивости в стремительно развивающемся мире" и будет организован KOBIAпри поддержке Министерства экономики Азербайджана.

    Целью форума, который продлится два дня, является содействие установлению нового сотрудничества в сфере инвестиций и торговли, обмен мнениями и опытом, а также стимулирование привлечения иностранных инвестиций в Азербайджан.

    В форуме примут участие представители соответствующих структур из местных и зарубежных стран, эксперты в данной области, представители академических кругов, предприниматели и представители международных организаций.

    "Форум AZHAB 2025" будет состоять из двух частей: конференция и выставка.

    В рамках конференции будут обсуждаться традиционные сферы халяльной индустрии, включая финансы и туризм, управление халяльным бизнесом, "зелёный" переход, роль женщин в бизнесе и другие новые направления.

    Также первое заседание форума будет посвящено официальной церемонии основания "Сети МСБ ОИС" (OIC-SMENET), которая служит укреплению сотрудничества структур, оказывающих поддержку МСБ в рамках Организации исламского сотрудничества (ОИС).

    На выставке будут представлены продукция и услуги компаний из Азербайджана и зарубежных стран. На выставке, организованной в рамках прошлогоднего форума, свою продукцию и услуги представили около 30 местных и зарубежных компаний. В этом году планируется проведение выставки с участием большего количества стран.

    В рамках "Форума AZHAB 2025" Служба Халяль Исламской торговой палаты проведет двухдневный семинар на тему "Думай о халяль: что должен знать каждый бизнес". На семинаре представителям бизнеса, работающим в различных сферах, будет предоставлена информация о модели халяльного бизнеса, существующих стандартах в этой сфере и выводе продукции на международные рынки, а в Уголке Эксперта участникам будут предоставлены индивидуальные консультационные услуги по вопросам сертификации халяль.

    В этом году форум пройдет в партнерстве с Организацией исламского сотрудничества (ОИС), Центром статистических, экономических, социальных исследований и обучения исламских стран (SESRIC), Институтом стандартов и метрологии исламских стран (SMIIC), Службой Халяль Исламской торговой палаты (ICHS) и ООО "Caspian Event Organisers".

    Первый форум AZHAB состоялся в октябре 2024 года, и в мероприятии приняли участие в общей сложности 350 гостей, около 100 из разных регионов мира, включая Австралию, Америку, Евразию и Африку.

