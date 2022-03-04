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Азербайджанский центр аккредитации приступает к сотрудничеству с Агентством аккредитации Турции

Азербайджанский центр аккредитации приступает к сотрудничеству с Агентством аккредитации Турции С целью адаптации системы аккредитации в сфере оценивания в Азербайджане международным стандартам Азербайджанский центр аккредитации (AzAK) Государственной службы по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком при Министерстве экономики
Бизнес
4 марта 2022 г. 16:38
Азербайджанский центр аккредитации приступает к сотрудничеству с Агентством аккредитации Турции

С целью адаптации системы аккредитации в сфере оценивания в Азербайджане международным стандартам Азербайджанский центр аккредитации (AzAK) Государственной службы по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком при Министерстве экономики подписал контакт по консалтингу и тренингам с Агентством аккредитации Турции (TÜRKAK).

Report сообщает об этом со ссылкой на Госслужбу.

По достигнутой договоренности, планируется проведение TÜRKAK работ по полному внедрению в AzAK международного стандарта ISO/IEC 17011:2017, определяющего требования к аккредитационным структурам, и усилению технического потенциала структуры.

Организация деятельности AzAK в соответствии с международными стандартами позволит структуре быть принятой в качестве действительного члена в международные аккредитационные организации и получить международное признание результатов оценивания структур, оценивающих аккредитуемое соответствие. Таким образом, AzAK обеспечит доведение до международного уровня услуг структур, оценивающих аккредитуемое соответствие, и повышение точности оценивания соответствия.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi Türkiyənin Akkreditasiya Agentliyi ilə əməkdaşlığa başlayır

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