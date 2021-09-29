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Азербайджанских предпринимателей ждут на инвестиционном саммите в Колумбии

Азербайджанских предпринимателей ждут на инвестиционном саммите в Колумбии с 20 по 26 октября 2021 в Колумбии состоится 7-й Инвестиционный саммит, который состоится в виртуальном и очном формате.
Бизнес
29 сентября 2021 г. 11:45
Азербайджанских предпринимателей ждут на инвестиционном саммите в Колумбии

В Колумбии в конце октября пройдет 7-й Инвестиционный саммит, куда приглашены представители и министерств и Госагентств Азербайджана. Саммит пройдет как в виртуальном, так и очном формате с 20 по 26 октября этого года.

Как сообщили Report в посольстве Колумбии, приглашения разосланы в министерства экономики и иностранных дел Азербайджана, агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Минэкономики, а также в Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций и крупные холдинги.

Саммит откроет президент Республики Колумбия Иван Дуке, в нем примут участие члены правительства, глава агентства по продвижению экспорта, туризма и инвестиций «ProColombia» и пр., которые будут говорить об инвестиционных возможностях страны.

В рамках форума иностранные инвесторы будут иметь возможность организовать виртуальные встречи с местными компаниями, что позволит оценить потенциальные возможности для бизнеса и ознакомиться с предлагаемыми проектами до прибытия в Колумбию.

Азербайджанские предприниматели могут обратиться в посольство для облегченной регистрации, отметили в диппредставительстве.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın iş adamları Kolumbiyada İnvestisiya Sammitinə dəvət olunublar
Версия на английском языке Azerbaijani entrepreneurs due in investment summit in Colombia

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