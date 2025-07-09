Азербайджанские журналисты проверили свои знания о недобросовестной конкуренции

10:23

В Азербайджане состоялся интеллектуальный конкурс на тему "Конкуренция в медиа", организованный Агентством по антимонопольному регулированию и контролю потребительского рынка среди представителей медиа.

Как сообщает Report, мероприятие было приурочено к 150-летию национальной прессы и собрало около 40 журналистов.

Цель конкурса - повышение осведомленности журналистов о принципах антимонопольного регулирования, укрепление сотрудничества и развитие практических знаний в соответствующих сферах.

Участники состязались в трех турах, выполняя задания по таким темам, как ценовая дисциплина, возврат и обмен товаров, недобросовестная конкуренция, рекламное законодательство, техническое регулирование, стандарты и оценка соответствия.

Эксперты агентства по ходу конкурса предоставляли участникам разъяснения и оценивали уровень их подготовки.