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Азербайджанские журналисты проверили свои знания о недобросовестной конкуренции

Азербайджанские журналисты проверили свои знания о недобросовестной конкуренции 10:23
Бизнес
9 июля 2025 г. 10:43
Азербайджанские журналисты проверили свои знания о недобросовестной конкуренции

В Азербайджане состоялся интеллектуальный конкурс на тему "Конкуренция в медиа", организованный Агентством по антимонопольному регулированию и контролю потребительского рынка среди представителей медиа.

Как сообщает Report, мероприятие было приурочено к 150-летию национальной прессы и собрало около 40 журналистов.

Цель конкурса - повышение осведомленности журналистов о принципах антимонопольного регулирования, укрепление сотрудничества и развитие практических знаний в соответствующих сферах.

Участники состязались в трех турах, выполняя задания по таким темам, как ценовая дисциплина, возврат и обмен товаров, недобросовестная конкуренция, рекламное законодательство, техническое регулирование, стандарты и оценка соответствия.

Эксперты агентства по ходу конкурса предоставляли участникам разъяснения и оценивали уровень их подготовки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan jurnalistləri "haqsız rəqabət" mövzusunda biliklərini sınayıblar

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