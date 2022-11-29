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Азербайджанская кухня представлена в Дохе для гостей ЧМ2022

Азербайджанская кухня представлена в Дохе для гостей ЧМ2022 Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) представил азербайджанские закуски в Дохе в рамках проведения чемпионата мира по футболу в этой стране.
Бизнес
29 ноября 2022 г. 13:54
Азербайджанская кухня представлена в Дохе для гостей ЧМ2022

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) представило азербайджанскую кухню в Дохе в рамках проводимого здесь чемпионата мира по футболу.

Как передает Report, об этом в Twitter написал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики Орхан Мамедов.

"При поддержке KOBİA во время чемпионата мира по футболу в Дохе наши местные малые и средние предприятия представляют миллионам туристов со всего мира мини-трейлер с азербайджанскими закусками, едой и напитками",- написал он.

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Версия на азербайджанском языке Dohada qonaqlara Azərbaycan mətbəxinin nümunələri təqdim olunub
Версия на английском языке Azerbaijani cuisine presented in Doha for guests of World Cup 2022

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