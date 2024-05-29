Азербайджанские вина представлены в Австрии

Аппарат торгового представителя Азербайджана по странам Центральной Европы 25-27 мая впервые продемонстрировал вина нашей страны на крупнейшей винной выставке Австрии "VieVinum 2024".

Аппарат торгового представителя Азербайджана по странам Центральной Европы 25-27 мая впервые продемонстрировал вина нашей страны на крупнейшей винной выставке Австрии "VieVinum 2024".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

На выставке посетителям была представлена продукция различных брендов 5 производителей вина в Азербайджане. Основными посетителями выставки стали дистрибьюторы вин из Австрии, Венгрии, Чехии, Германии, Словакии и других стран, владельцы винных домов, сомелье, представители HoReCa (гостиницы, рестораны, кейтеринги), и другие.

Посетителям была представлена обширная информация об истории виноделия Азербайджана, развитии винодельческого сектора в настоящее время, местных сортах винограда, представленных винах и производителях.