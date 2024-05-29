О нас

Азербайджанские вина представлены в Австрии

Азербайджанские вина представлены в Австрии Аппарат торгового представителя Азербайджана по странам Центральной Европы 25-27 мая впервые продемонстрировал вина нашей страны на крупнейшей винной выставке Австрии "VieVinum 2024".
Бизнес
29 мая 2024 г. 15:57
Азербайджанские вина представлены в Австрии

Аппарат торгового представителя Азербайджана по странам Центральной Европы 25-27 мая впервые продемонстрировал вина нашей страны на крупнейшей винной выставке Австрии "VieVinum 2024".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

На выставке посетителям была представлена продукция различных брендов 5 производителей вина в Азербайджане. Основными посетителями выставки стали дистрибьюторы вин из Австрии, Венгрии, Чехии, Германии, Словакии и других стран, владельцы винных домов, сомелье, представители HoReCa (гостиницы, рестораны, кейтеринги), и другие.

Посетителям была представлена обширная информация об истории виноделия Азербайджана, развитии винодельческого сектора в настоящее время, местных сортах винограда, представленных винах и производителях.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani wines showcased in Austria
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan şərabları Avstriyada təqdim olunub

Экслюзивные новости

ЕБРР: Первый кредит Азербайджану для зеленого перехода может быть одобрен до конца года
ЕБРР: Первый кредит Азербайджану для "зеленого перехода" может быть одобрен до конца года
29 мая 2024 г. 15:27
Владанка Андреева: Стремимся сделать COP29 ключевым событием в борьбе с изменением климата
ФотоВладанка Андреева: Стремимся сделать COP29 ключевым событием в борьбе с изменением климата
29 мая 2024 г. 13:45
Андрей Боич: Ядерная энергия может помочь в достижении климатических целей
Андрей Боич: Ядерная энергия может помочь в достижении климатических целей
27 мая 2024 г. 15:18
Прямые авиарейсы между Баку и Ригой продлятся до конца ноября в связи с СОР29
Прямые авиарейсы между Баку и Ригой продлятся до конца ноября в связи с СОР29
27 мая 2024 г. 13:29
Али Факих: Необходимо создать механизмы для стимуляции сокращения парниковых газов
Али Факих: Необходимо создать механизмы для стимуляции сокращения парниковых газов
27 мая 2024 г. 12:45
Назначен новый посол Бельгии в Азербайджане
Назначен новый посол Бельгии в Азербайджане
27 мая 2024 г. 11:40
Италия намерена расширить экспорт аграрной техники в Азербайджан
Италия намерена расширить экспорт аграрной техники в Азербайджан
24 мая 2024 г. 20:46
Азербайджан заинтересован в участии нидерландских компаний в модернизации местных теплиц
Азербайджан заинтересован в участии нидерландских компаний в модернизации местных теплиц
24 мая 2024 г. 17:45
Милли Меджлис обсудит изменения в бюджете ГФСЗ на этот год
Милли Меджлис обсудит изменения в бюджете ГФСЗ на этот год
23 мая 2024 г. 13:19
В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в закон О государственном бюджете на 2024 год
В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2024 год"
23 мая 2024 г. 12:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi