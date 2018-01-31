Азербайджанские товары могут вывести на европейские рынки на льготных условиях

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Министр экономики Шахин Мустафаев встретился с делегацией во главе с генеральным директором Европейской комиссии по транспорту и мобильности Хенриком Хололеем.

Об этом сообщили Report в министерстве экономики.

В ходе встречи министр рассказал, что Азербайджан и Европейский Союз (ЕС) подписали Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, Инициативу Восточного партнерства, Соглашение о визе и реадмиссии и План действий в рамках Европейской политики соседства: "ЕС является одним из ключевых торговых партнеров Азербайджана. За 11 месяцев 2017 года доля стран ЕС во внешнеторговом обороте Азербайджана составила 41%. Страны ЕС инвестировали в Азербайджан примерно 15 млрд долларов с 2012 года. В Азербайджане действуют более 1 400 компаний из стран ЕС".

По его словам, Азербайджан подписал соглашение об избежании двойного налогообложения с 24 государствами-членами ЕС, соглашения о поощрении инвестиций с 17 странами ЕС, Декларацию о стратегическом партнерстве с 9 государствами-членами ЕС. Межправительственные комиссии и рабочие группы созданы с 16 странами ЕС. С 2012 года совместно с ЕС проведено более 120 мероприятий и бизнес-форумов.

Министр отметил, что Азербайджан и ЕС успешно сотрудничают в области энергетики, и особое значение здесь имеет проект Южного газового коридора. Он также рассказал об усовершенствовании транспортной инфраструктуры Азербайджана, транзитном потенциале Баку, коридорах Север-Юг, Восток-Запад, Бакинском международном морском торговом порту, проекте железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, подчеркнув, что Азербайджан заинтересован в расширении отношений с ЕС в транспортной сфере.

Х.Хололей отметил, что провел ряд встреч в ходе визита в Азербайджан. Он подчеркнул, что, наряду с энергетическим сектором, Азербайджан успешно сотрудничает с ЕС в транспортной сфере.

Стороны также обменялись мнениями по проекту соглашения ЕС-Азербайджан и другим вопросам.