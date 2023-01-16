Азербайджанские таможенники выявили более 28 тыс. фактов правонарушений в прошлом году

В 2022 году Государственный таможенный комитет выявил 28 475 фактов правонарушений, включая 694 уголовных, соответствующие меры приняты в отношении 708 подозреваемых.

В 2022 году Государственный таможенный комитет выявил 28 475 фактов правонарушений, включая 694 уголовных, соответствующие меры приняты в отношении 708 подозреваемых.

Как сообщает Report со ссылкой на комитет, об этом первый заместитель председателя структуры Исмаил Гусейнов заявил на совещании по итогам 2022 года.

По словам заместителя председателя, в течение года выявлено 77 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, всего из незаконного оборота изъято 934 кг 428 г наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, из которых 89,6% приходится на героин и метамфетамин.