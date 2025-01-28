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Азербайджанские таможенники уничтожили более 5,1 тонны наркотиков

Азербайджанские таможенники уничтожили более 5,1 тонны наркотиков В Азербайджане сегодня было уничтожено более 5,1 тонн наркотических средств и психотропных веществ, изъятых таможенными органами.
Бизнес
28 января 2025 г. 19:08
Азербайджанские таможенники уничтожили более 5,1 тонны наркотиков

В Азербайджане сегодня было уничтожено более 5,1 тонны наркотических средств и психотропных веществ, изъятых таможенными органами.

Как сообщает Report, мероприятие проводилось под контролем Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

По данным Государственного таможенного комитета, 91,3% уничтоженных веществ составили особо опасные наркотики: более 4,6 тонны героина и около 59 кг метамфетамина. Также были уничтожены опиум, гашиш и другие вещества.

Почти 99% наркотиков предназначались для транзита через территорию Азербайджана в европейские страны. Рыночная стоимость уничтоженных наркотиков в Европе оценивается более чем в 272 миллиона евро.

За процессом уничтожения наблюдали представители Управления ООН по наркотикам и преступности, СМИ и общественных организаций. Таможенный комитет подчеркивает, что борьба с незаконным оборотом наркотиков остается одной из приоритетных задач ведомства.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan gömrükçülərinin dövriyyədən götürdüyü 5,1 tondan çox narkotik məhv edilib

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