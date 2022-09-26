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Азербайджанские таможенники пресекли незаконный ввоз смартфонов iPhone

Азербайджанские таможенники пресекли незаконный ввоз смартфонов iPhone Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета пресекли попытку незаконного перемещения большого количества мобильных телефонов через таможенную границу страны.
Бизнес
26 сентября 2022 г. 11:44
Азербайджанские таможенники пресекли незаконный ввоз смартфонов iPhone

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета пресекли попытку незаконного ввоза большого количества мобильных телефонов через таможенную границу страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на комитет.

Граждане Азербайджана и России, прибывшие авиарейсом Доха-Баку, пытались покинуть зону таможенного контроля через систему пропуска “зеленый канал”. В ходе досмотра чемодана гражданина России было обнаружено 40 единиц, а гражданина Азербайджана - 41, в общей сложности 81 единица смартфонов iPhone (15 единиц iPhone 14 Pro 128 Гб, 20 единиц iPhone 14 Pro 256 Гб, 5 единиц iPhone 14 Pro 512 Гб, 20 единиц iPhone 14 Pro Max 128 Гб, 20 единиц iPhone 14 Pro Max 256 Гб, 1 единица iPhone 13 Pro 256 Гб).

По обоим фактам проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan gömrükçüləri külli miqdarda "iPhone" telefonları aşkar edib

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