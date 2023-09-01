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Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду мобильных телефонов

Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду мобильных телефонов Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана обнаружили в грузовике 85 мобильных телефонов, которые нелегально пытались вывести в Грузию.
Бизнес
1 сентября 2023 г. 15:51
Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду мобильных телефонов

Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана обнаружили в грузовике 85 мобильных телефонов, которые нелегально пытались вывести в Грузию.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет, на основе информации, поступившей в оперативно-следственный отдел Балакенского таможенного управления ГТК, на линии экспортного контроля таможенного поста "Мазымгара" был проведен осмотр направляющегося из Азербайджана в Грузию грузового транспортного средства, за рулем которого находился гражданин Грузии.

В ходе проверки в грузовом отсеке обнаружены скрытые от таможенного контроля 47 телефонов iPhone, 34 - Samsung и четыре - Xiaomi.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycandan Gürcüstana gedən yük maşınından 85 ədəd mobil telefon aşkar edilib

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