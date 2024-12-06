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Азербайджанские таможенники пресекли контрабандный ввоз планшетов и мобильных телефонов

Азербайджанские таможенники пресекли контрабандный ввоз планшетов и мобильных телефонов 16:29
Бизнес
6 декабря 2024 г. 16:43
Азербайджанские таможенники пресекли контрабандный ввоз планшетов и мобильных телефонов

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета Азербайджана пресекли попытку незаконного ввоза в страну мобильных телефонов, ноутбуков и планшетов.

Как сообщает Report со ссылкой на комитет, в ручной клади гражданина Азербайджана, прибывшего рейсом Абу-Даби-Баку, были обнаружены незадекларированные 8 планшетов различных марок, 4 ноутбука, 8 наушников, 4 стилуса марки Apple Pencil Pro, 4 мобильных телефона марки iPhone 15 Pro 128 GB.

По факту контрабанды проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan gömrükçüləri mobil telefon və planşetlər aşkar edib

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