Азербайджанские таможенники пресекли контрабандный ввоз планшетов и мобильных телефонов

16:29

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета Азербайджана пресекли попытку незаконного ввоза в страну мобильных телефонов, ноутбуков и планшетов.

Как сообщает Report со ссылкой на комитет, в ручной клади гражданина Азербайджана, прибывшего рейсом Абу-Даби-Баку, были обнаружены незадекларированные 8 планшетов различных марок, 4 ноутбука, 8 наушников, 4 стилуса марки Apple Pencil Pro, 4 мобильных телефона марки iPhone 15 Pro 128 GB.

По факту контрабанды проводится расследование.