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Азербайджанские таможенники предотвратили незаконный ввоз лекарств из России

Азербайджанские таможенники предотвратили незаконный ввоз лекарств из России На основании информации, поступившей в оперативный и следственный отдел Северного территориального Главного таможенного управления, на таможенном посту "Самур" было задержано прибывшее из России грузовое транспортное средство марки "DAF", которым управлял
Бизнес
18 июня 2022 г. 13:52
Азербайджанские таможенники предотвратили незаконный ввоз лекарств из России

На основании информации, поступившей в оперативный и следственный отдел Северного территориального Главного таможенного управления, на таможенном посту "Самур" было задержано прибывшее из России грузовое транспортное средство марки "DAF", которым управлял гражданин Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщает Государственный таможенный комитет Азербайджана.

В ходе проверки в различных частях автомобиля были обнаружены укрытые от таможенного контроля и незадекларированные 1200 ампул с лекарственными препаратами.

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