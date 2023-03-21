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Азербайджанские таможенники предотвратили контрабанду крупной партии ювелирных изделий

Азербайджанские таможенники предотвратили контрабанду крупной партии ювелирных изделий Сегодня сотрудники Главного управления таможни на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета предотвратили контрабандный ввоз в страну крупной партии ювелирных изделий.
Бизнес
21 марта 2023 г. 17:59
Азербайджанские таможенники предотвратили контрабанду крупной партии ювелирных изделий

Сегодня сотрудники Главного управления таможни на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета предотвратили контрабандный ввоз в страну крупной партии ювелирных изделий.

Как сообщает Report со ссылкой на комитет, прибывший рейсом Стамбул-Баку гражданин Азербайджана попытался покинуть зону таможенного контроля в Международном аэропорту Гейдар Алиев через систему пропуска "зеленый канал".

В ходе досмотра личных вещей в сумке гражданина были обнаружены незадекларированные ювелирные изделия общим весом 4 кг 700 г на общую сумму около 420 тыс. манатов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan gömrükçüləri külli miqdarda qızıl-zinət əşyaları aşkar edib

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