Азербайджанские таможенники предотвратили контрабанду крупной партии ювелирных изделий

Сегодня сотрудники Главного управления таможни на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета предотвратили контрабандный ввоз в страну крупной партии ювелирных изделий.

Сегодня сотрудники Главного управления таможни на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета предотвратили контрабандный ввоз в страну крупной партии ювелирных изделий.

Как сообщает Report со ссылкой на комитет, прибывший рейсом Стамбул-Баку гражданин Азербайджана попытался покинуть зону таможенного контроля в Международном аэропорту Гейдар Алиев через систему пропуска "зеленый канал".

В ходе досмотра личных вещей в сумке гражданина были обнаружены незадекларированные ювелирные изделия общим весом 4 кг 700 г на общую сумму около 420 тыс. манатов.