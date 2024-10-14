Азербайджанские таможенники предотвратили контрабандный ввоз лекарств

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили незаконный ввоз в Азербайджан партии лекарственных средств.

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили незаконный ввоз в Азербайджан партии лекарственных средств.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, инцидент произошел в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

В ходе проверки в сумке гражданина Азербайджана, прибывшего рейсом Тегеран-Баку обнаружены 1034 единицы лекарственных средств 13 наименований, которые не были задекларированы таможенным органам.

По факту продолжается расследование.