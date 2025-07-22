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Азербайджанские таможенники нашли почти 40 кг марихуаны в капусте

Азербайджанские таможенники нашли почти 40 кг марихуаны в капусте Азербайджанские таможенники нашли почти 40 кг марихуаны в капусте
Бизнес
22 июля 2025 г. 16:00
Азербайджанские таможенники нашли почти 40 кг марихуаны в капусте

Сотрудники Астаринского таможенного управления изъяли крупную партию наркотиков в ходе оперативных мероприятий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Запрещенное вещество обнаружено в грузовике, следовавшем транзитом из Ирана в Россию через пост "Юг-Астара".

При проверке с использованием рентген-установки и служебной собаки в грузовом отсеке были обнаружены 139 свертков, замаскированных под кочаны капусты. Общий вес изъятой марихуаны составил 39 кг 895 г.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan gömrükçüləri külli miqdarda narkotik vasitə aşkar edib

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