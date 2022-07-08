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Азербайджанские таможенники конфисковали 19 тыс. долларов в инвалюте

Азербайджанские таможенники конфисковали 19 тыс. долларов в инвалюте На таможенном посту “Ханоба” Главного таможенного управления пресечена попытка незаконного вывоза иностранной валюты с территории страны.
Бизнес
8 июля 2022 г. 12:08
Азербайджанские таможенники конфисковали 19 тыс. долларов в инвалюте

На таможенном посту “Ханоба” Главного таможенного управления пресечена попытка незаконного вывоза иностранной валюты с территории страны.

Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете.

По информации, был проведен таможенный досмотр грузового автомобиля марки Iveco под управлением гражданина Азербайджана. Водитель заявил, что в машине 1000 долларов США и 58 000 российских рублей.

При досмотре в салоне транспортного средства, в сумке были обнаружены незадекларированные 19 000 долларов США.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan gömrükçüləri 19 min dollar xarici valyuta müsadirə edib

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