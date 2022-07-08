Азербайджанские таможенники конфисковали 19 тыс. долларов в инвалюте

На таможенном посту “Ханоба” Главного таможенного управления пресечена попытка незаконного вывоза иностранной валюты с территории страны.

На таможенном посту “Ханоба” Главного таможенного управления пресечена попытка незаконного вывоза иностранной валюты с территории страны.

Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете.

По информации, был проведен таможенный досмотр грузового автомобиля марки Iveco под управлением гражданина Азербайджана. Водитель заявил, что в машине 1000 долларов США и 58 000 российских рублей.

При досмотре в салоне транспортного средства, в сумке были обнаружены незадекларированные 19 000 долларов США.

По факту проводится расследование.