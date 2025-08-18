Азербайджанские таможенники изъяли более 30 кг марихуаны, спрятанной среди салата

Сотрудники Астаринского таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) пресекли попытку незаконного провоза крупной партии марихуаны из Ирана в Россию через территорию Азербайджана.
Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, на таможенном посту "Астара" было досмотрено транспортное средство, перевозившее салат из Ирана в Россию транзитом через территорию Азербайджана
В ходе проверки с применением служебной собаки кинологической службы в нижней части ящиков с салатом было обнаружено 34 упаковки марихуаны общим весом 30 кг 599 г.
По факту ведется расследование.