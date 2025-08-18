Азербайджанские таможенники изъяли более 30 кг марихуаны, спрятанной среди салата

09:16 В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Астаринского таможенного управления Государственного таможенного комитета, из незаконного оборота была изъята крупная партия марихуаны.

Сотрудники Астаринского таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) пресекли попытку незаконного провоза крупной партии марихуаны из Ирана в Россию через территорию Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, на таможенном посту "Астара" было досмотрено транспортное средство, перевозившее салат из Ирана в Россию транзитом через территорию Азербайджана

В ходе проверки с применением служебной собаки кинологической службы в нижней части ящиков с салатом было обнаружено 34 упаковки марихуаны общим весом 30 кг 599 г.

По факту ведется расследование.