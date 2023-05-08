Азербайджанские субъекты МСП получат поддержку в презентации товаров и услуг

Субъектов малого и среднего предпринимательства поддержат в презентации товаров и услуг на Каспийской международной выставке "Транспорт, транзит и логистика".

Субъектов малого и среднего предпринимательства поддержат в презентации товаров и услуг на Каспийской международной выставке "Транспорт, транзит и логистика".

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики.

Отметим, что с 31 мая по 2 июня в бакинском Экспо-центре пройдет 20-я Юбилейная Каспийская международная выставка "Транспорт, транзит и логистика" ("ТрансЛогистика"). На выставке будут представлены услуги государственных и частных структур, работающих в сферах автомобильного, железнодорожного, воздушного и морского транспорта, грузоперевозок, логистики, курьерской доставки, а также различные транспортные средства, прицепы, оборудование, складские и информационные системы и др. Мероприятие создаст широкие возможности для демонстрации новых технологий и продуктов в сфере транспорта и логистики, расширения возможностей продаж и поиска новых каналов сбыта, обмена опытом.

Принимая во внимание большое количество микро-, малых и средних предприятий, работающих в транспортной сфере, субъектам МСП будет оказана поддержка в продвижении их товаров и услуг на выставке "ТрансЛогистика". Для этого на выставке будет установлен специальный стенд, где за счет государственной поддержки KOBIA представит продукцию и услуги малого и среднего бизнеса.