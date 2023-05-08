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Азербайджанские субъекты МСП получат поддержку в презентации товаров и услуг

Азербайджанские субъекты МСП получат поддержку в презентации товаров и услуг Субъектов малого и среднего предпринимательства поддержат в презентации товаров и услуг на Каспийской международной выставке "Транспорт, транзит и логистика".
Бизнес
8 мая 2023 г. 18:46
Азербайджанские субъекты МСП получат поддержку в презентации товаров и услуг

Субъектов малого и среднего предпринимательства поддержат в презентации товаров и услуг на Каспийской международной выставке "Транспорт, транзит и логистика".

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики.

Отметим, что с 31 мая по 2 июня в бакинском Экспо-центре пройдет 20-я Юбилейная Каспийская международная выставка "Транспорт, транзит и логистика" ("ТрансЛогистика"). На выставке будут представлены услуги государственных и частных структур, работающих в сферах автомобильного, железнодорожного, воздушного и морского транспорта, грузоперевозок, логистики, курьерской доставки, а также различные транспортные средства, прицепы, оборудование, складские и информационные системы и др. Мероприятие создаст широкие возможности для демонстрации новых технологий и продуктов в сфере транспорта и логистики, расширения возможностей продаж и поиска новых каналов сбыта, обмена опытом.

Принимая во внимание большое количество микро-, малых и средних предприятий, работающих в транспортной сфере, субъектам МСП будет оказана поддержка в продвижении их товаров и услуг на выставке "ТрансЛогистика". Для этого на выставке будет установлен специальный стенд, где за счет государственной поддержки KOBIA представит продукцию и услуги малого и среднего бизнеса.

Субъекты малого и среднего бизнеса, желающие бесплатно представить свои товары и услуги на этом стенде, могут подать заявку в KOBIA до 19 мая, заполнив соответствующую форму по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке KOB-ların məhsul və xidmətlərinin təqdim edilməsinə dəstək göstəriləcək

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