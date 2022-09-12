О нас

Азербайджанские студенты смогут изучать журналистику в Узбекистане

Азербайджанские студенты смогут изучать журналистику в Узбекистане "Мы хотим, чтобы узбекские студенты получали высшее образование в Азербайджане. Насколько мы знаем, у вас очень развита сфера образования. У вас есть высшие учебные заведения мирового уровня. Если азербайджанская сторона согласится, то наши студенты поеду
Бизнес
12 сентября 2022 г. 12:50
Азербайджанские студенты смогут изучать журналистику в Узбекистане

"Мы хотим, чтобы узбекские студенты получали высшее образование в Азербайджане. Насколько мы знаем, у вас очень развита сфера образования. У вас есть высшие учебные заведения мирового уровня. Если азербайджанская сторона согласится, то наши студенты поедут учиться в вашу страну, а ваши в Узбекистан, по программе "двойного диплома".

Об этом Report сказал первый проректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана Санкарбек Рашидов, принявший участие в международном медиафоруме "Каспийские медиа. Молодежное измерение", проходившем в Астрахани.

"Азербайджанские студенты могут изучать журналистику и массовые коммуникации в нашем университете на узбекском или русском языках. В то же время мы хотим, чтобы наши студенты учились в Азербайджане", - сказал Рашидов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı tələbələr Özbəkistanda jurnalistika təhsili ala bilər

Самое читаемое

Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
8 сентября 2022 г. 22:19
Мухтар Бабаев избран президентом Федерации альпинизма Азербайджана
Мухтар Бабаев избран президентом Федерации альпинизма Азербайджана
9 сентября 2022 г. 19:10
Фарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
ФотоФарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
10 сентября 2022 г. 21:57
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
12 сентября 2022 г. 00:47
Более 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
ФотоБолее 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
6 сентября 2022 г. 08:37
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
6 сентября 2022 г. 11:03
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
7 сентября 2022 г. 18:49
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
8 сентября 2022 г. 11:23
Управление Мелиорации и водного хозяйства завершило три тендера на 11 млн манатов
Управление "Мелиорации и водного хозяйства" завершило три тендера на 11 млн манатов
8 сентября 2022 г. 14:11
IGB открывает новые безопасные ворота для поставок газа в Юго-Восточную Европу, Украину и Молдову - ICGB
IGB открывает новые безопасные ворота для поставок газа в Юго-Восточную Европу, Украину и Молдову - ICGB
10 сентября 2022 г. 10:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi