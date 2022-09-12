Азербайджанские студенты смогут изучать журналистику в Узбекистане

"Мы хотим, чтобы узбекские студенты получали высшее образование в Азербайджане. Насколько мы знаем, у вас очень развита сфера образования. У вас есть высшие учебные заведения мирового уровня. Если азербайджанская сторона согласится, то наши студенты поеду

"Мы хотим, чтобы узбекские студенты получали высшее образование в Азербайджане. Насколько мы знаем, у вас очень развита сфера образования. У вас есть высшие учебные заведения мирового уровня. Если азербайджанская сторона согласится, то наши студенты поедут учиться в вашу страну, а ваши в Узбекистан, по программе "двойного диплома".



Об этом Report сказал первый проректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана Санкарбек Рашидов, принявший участие в международном медиафоруме "Каспийские медиа. Молодежное измерение", проходившем в Астрахани.



"Азербайджанские студенты могут изучать журналистику и массовые коммуникации в нашем университете на узбекском или русском языках. В то же время мы хотим, чтобы наши студенты учились в Азербайджане", - сказал Рашидов.