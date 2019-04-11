Азербайджанские производители наладят экспорт стройматериалов в ряд стран

Азербайджанские товары представлены на Московской международной выставке строительных и отделочных материалов MosBuild 2019.

Как сообщили Report в министерстве экономики, 10 азербайджанских производителей строительных и отделочных материалов представили свою продукцию на едином стенде Made in Azerbaijan при поддержке министерства и Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

В рамках выставки состоялись переговоры по вопросу экспорта азербайджанской продукции. Так, в ходе обсуждений с российскими и бразильскими компаниями NB Group договорилась о заключении двух контрактов на экспорт продукции на сумму 200 тыс. долларов.

Компания Matanat A достигла предварительной договоренности об экспорте 100 тонн продукции с компаниями из Казахстана, России, Молдовы и Грузии.

Производимые ООО BKN лакокрасочные материалы вызвали интерес импортеров из Египта, России и Кыргызстана, достигнута договоренность об экспорте в Кыргызстан.