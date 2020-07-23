Азербайджанские предприятия хотят войти на рынок Узбекистана

Азербайджанские предприятия по производству упаковок приглашены работать в Узбекистане.

Азербайджанские предприятия по производству упаковок приглашены работать в Узбекистане.

Об этом Report заявил председатель правления Ассоциации упаковочной промышленности Азербайджана Кямран Гаджизаде.

По его словам, узбекская сторона намерена перенять опыт азербайджанских компаний в этой отрасли: "У нас есть предприятия, которые заинтересованы в деятельности в Узбекистане. Потому что это большое государство с 34-миллионным населением, которое к тому же граничит с Казахстаном, Кыргызстаном, Туркменистаном”.

К.Гаджизаде отметил, что достигнута определенная договоренность с узбекской стороной, но работа несколько затягивается из-за пандемии.

Напомним, что в настоящее время в Азербайджане действуют около 30 компаний с узбекским капиталом в сфере транзита, торговли, промышленности и услуг. В Узбекистане действуют 84 азербайджанских предприятия.