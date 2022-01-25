Азербайджанские предприниматели заключили соглашения об экспорте на выставке в Турции

В рамках 28-й Международной выставки продуктов питания и напитков в Анталии (Турция) азербайджанские предприниматели достигли предварительных договоренностей о новом сотрудничестве.

В рамках 28-й Международной выставки продуктов питания и напитков в Анталии (Турция) азербайджанские предприниматели достигли предварительных договоренностей о новом сотрудничестве.

Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана.

Участвовавшие в выставке производители джемов, натуральных масел и пюре достигли предварительной договоренности с турецкими компаниями о дистрибуции, производители шафрана - об экспорте местного шафрана и продукции из него в арабские страны, а производители сухофруктов - о продаже сушеной хурмы в Турции.

На выставке, проходившей 18-21 января, 15 субъектов микро- и малого предпринимательства из Азербайджана представили свою продукцию на специальном стенде, организованном KOBİA. На стенде "Made in Azerbaijan" были представлены сухофрукты, масла натурального отжима, консервированная продукция, фруктовые соки, чай, ягоды, шафран и продукция из него, печенье, конфеты, шоколад и другие продовольственные товары.