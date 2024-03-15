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Азербайджанские предприниматели выступают за уплату НДС при реализации товаров

Азербайджанские предприниматели выступают за уплату НДС при реализации товаров
Бизнес
15 марта 2024 г. 13:02
Азербайджанские предприниматели выступают за уплату НДС при реализации товаров

Азербайджанские предприниматели выступили с предложением об уплате налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации товаров.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную конфедерацию организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана, предложение было озвучено на заседании Совета сотрудничества и Государственного таможенного комитета (ГТК) с участием предпринимателей.

На встрече бизнесмены отметили, что период экспертизы при таможенном оформлении товаров занимает длительное время, в результате чего задержка груза на границе приводит к увеличению дополнительных расходов за логистику и хранение.

Представители ГТК отметили, что готовы оказать предпринимателям поддержку в рамках закона об упрощении таможенных процедур.

Отметим, что ставка НДС в Азербайджане составляет 18%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan sahibkarları ƏDV-ni mallarını satanda ödəmək istəyir

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