Азербайджанские предприниматели выступают за уплату НДС при реализации товаров

Азербайджанские предприниматели выступили с предложением об уплате налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации товаров.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную конфедерацию организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана, предложение было озвучено на заседании Совета сотрудничества и Государственного таможенного комитета (ГТК) с участием предпринимателей.

На встрече бизнесмены отметили, что период экспертизы при таможенном оформлении товаров занимает длительное время, в результате чего задержка груза на границе приводит к увеличению дополнительных расходов за логистику и хранение.

Представители ГТК отметили, что готовы оказать предпринимателям поддержку в рамках закона об упрощении таможенных процедур.

Отметим, что ставка НДС в Азербайджане составляет 18%.