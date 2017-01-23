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    Азербайджанские предприниматели приглашены в Россию

    Приглашение поступило из Архангельской области

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Азербайджанские предприниматели приглашены в Архангельскую область в бизнес-целях.

    Об этом Report сообщили из Азербайджанского фонда поощрения и экспорта инвестиций (Azpromo).

    Отмечается, что предложено провести в конце февраля этого года в Архангельске совместное мероприятие с участием представителей деловых кругов Азербайджана и области в сферах торговли, сельского хозяйства, рыболовства, лесного хозяйства, промышленности, туризма, здравоохранения, науки и образования.

    Желающие участвовать на мероприятии предприниматели могут получить подробную информацию, обратившись в Azpromo. 

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