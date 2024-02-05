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Азербайджанские предприниматели приглашены на выставку UzBuild 2024

Азербайджанские предприниматели приглашены на выставку UzBuild 2024 Азербайджанские предприниматели приглашены на 25-ю международную строительную выставку "Строительство – UzBuild 2024", которая пройдет в Ташкенте (Узбекистан) с 27 февраля по 1 марта.
Бизнес
5 февраля 2024 г. 16:44
Азербайджанские предприниматели приглашены на выставку UzBuild 2024

Азербайджанские предприниматели приглашены на 25-ю международную строительную выставку "Строительство – UzBuild 2024", которая пройдет в Ташкенте (Узбекистан) с 27 февраля по 1 марта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

В мероприятии, организованном совместно lteca Exhibitions и ICA Eurasia Group, примут участие около 400 компаний из Турции, США, Индии, Китая, Кореи, Германии, Испании, Италии, Австрии, Финляндии, Дании, Нидерландов, Швейцарии, Польши, Казахстана, Кыргызстана, Ирана, России и других стран.

На UzBuild 2024 будут представлены инновации и новейшие технологии отрасли строительных материалов, современные строительные технологии, продукция и услуги.

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Версия на английском языке Azerbaijani entrepreneurs invited to UzBuild 2024 exhibition
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan sahibkarları "UzBuild 2024" sərgisinə dəvət olunur  

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