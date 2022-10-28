Азербайджанские предприниматели приглашены на выставку MUSIAD EXPO

Ассоциация независимых промышленников и предпринимателей Турции проведет со 2 по 5 ноября в Стамбуле 19-ю торговую выставку MUSIAD EXPO.

Ассоциация независимых промышленников и предпринимателей Турции проведет со 2 по 5 ноября в Стамбуле 19-ю торговую выставку MUSIAD EXPO.

Об этом Report сообщили в Агентстве развития малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики.

Выставка проводится Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей Турции раз в два года, и в этом году, как ожидается, примет свыше 100 тыс. посетителей и делегатов из 124 стран.

В целом, в выставке ожидается участие представителей более 600 компаний из 24 различных секторов.