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Азербайджанские предприниматели приглашены на выставку MUSIAD EXPO

Азербайджанские предприниматели приглашены на выставку MUSIAD EXPO Ассоциация независимых промышленников и предпринимателей Турции проведет со 2 по 5 ноября в Стамбуле 19-ю торговую выставку MUSIAD EXPO.
Бизнес
28 октября 2022 г. 17:43
Азербайджанские предприниматели приглашены на выставку MUSIAD EXPO

Ассоциация независимых промышленников и предпринимателей Турции проведет со 2 по 5 ноября в Стамбуле 19-ю торговую выставку MUSIAD EXPO.

Об этом Report сообщили в Агентстве развития малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики.

Выставка проводится Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей Турции раз в два года, и в этом году, как ожидается, примет свыше 100 тыс. посетителей и делегатов из 124 стран.

В целом, в выставке ожидается участие представителей более 600 компаний из 24 различных секторов.

Желающие принять участие в выставке азербайджанские предприниматели могут ознакомиться с подробной информацией по следующей ссылке.

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Версия на английском языке Azerbaijani entrepreneurs invited to MUSIAD EXPO Fair
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan sahibkarları “MÜSİAD EXPO” sərgisinə dəvət olunur

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