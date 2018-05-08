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    Азербайджанские предприниматели приглашены на выставки в Индии и Беларуси

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ 15-18 мая 2018 года в индийском Мумбаи будет проведена 4-ая Глобальная выставка услуг.

    Об этом сообщили Report в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

    Согласно сообщению, международные транспортные и гостиничные расходы желающих принять участие в выставке представителей Азербайджана оплатят организаторы.

    Кроме того, 24-27 мая в Беларуси состоится международная выставка "Spring in Gomel", а 25 мая - 15-й Гомельский экономический форум. Желающие могут принять участие в мероприятиях.

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