Азербайджанские предприниматели приглашены на выставки в Индии и Беларуси

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ 15-18 мая 2018 года в индийском Мумбаи будет проведена 4-ая Глобальная выставка услуг.

Об этом сообщили Report в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Согласно сообщению, международные транспортные и гостиничные расходы желающих принять участие в выставке представителей Азербайджана оплатят организаторы.

Кроме того, 24-27 мая в Беларуси состоится международная выставка "Spring in Gomel", а 25 мая - 15-й Гомельский экономический форум. Желающие могут принять участие в мероприятиях.