О нас

Азербайджанские предприниматели приглашены на Евразийский саммит легкой промышленности

Азербайджанские предприниматели приглашены на Евразийский саммит легкой промышленности Азербайджанские предприниматели получили приглашение на Евразийский саммит легкой промышленности, который пройдет в Москве 21-24 марта.
Бизнес
1 февраля 2024 г. 10:47
Азербайджанские предприниматели приглашены на Евразийский саммит легкой промышленности

Азербайджанские предприниматели получили приглашение на Евразийский саммит легкой промышленности, который пройдет в Москве 21-24 марта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO).

Саммит будет организован в рамках расширенной программы мероприятий ежегодного Международного экономического форума стран СНГ.

Формат мероприятий саммита предусматривает проведение межгосударственного отраслевого совещания, деловой программы по наиболее актуальным вопросам развития легкой промышленности в странах Евразийского региона, и международной выставки товаров, сырья и технологий всех сегментов отрасли.

Организаторы мероприятия отмечают, что участникам выставки будут предоставлены максимально благоприятные условия для организации своей работы и бизнес-коммуникаций, демонстрации своей продукции и презентации актуальных сезонных коллекций, проведения переговоров с покупателями и поставщиками, использования рекламных и маркетинговых возможностей мероприятия.

Выставочная экспозиция будет включать в себя национальные стенды стран-участниц, коллективные экспозиции регионов, профильных ассоциаций и объединений. Индивидуальные стенды компаний-производителей будут представлены на площадках специализированных разделов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan sahibkarları Avrasiya Yüngül Sənaye Sammitinə dəvət edilib

Другие новости из категории

Льготы по акцизному налогу на ввозимое в Азербайджан топливо для реактивных двигателей продлены на год
Льготы по акцизному налогу на ввозимое в Азербайджан топливо для реактивных двигателей продлены на год
1 февраля 2024 г. 10:50
Продолжаются необходимые меры по развитию Свободной экономической зоны Алят
Продолжаются необходимые меры по развитию Свободной экономической зоны Алят
1 февраля 2024 г. 10:00
AZPROMO проведет мероприятие Investment Roadshow в Японии
AZPROMO проведет мероприятие Investment Roadshow в Японии
1 февраля 2024 г. 09:47
ГТК: Сотрудники таможни предотвратили незаконный ввоз 8,5 кг золотых украшений, спрятанных среди мусора
ФотоГТК: Сотрудники таможни предотвратили незаконный ввоз 8,5 кг золотых украшений, спрятанных среди мусора
31 января 2024 г. 17:30
Азербайджан в декабре вошел в пятерку импортеров подсолнечника из Казахстана
Азербайджан в декабре вошел в пятерку импортеров подсолнечника из Казахстана
31 января 2024 г. 17:05
Азербайджан возобновил импорт мяса индейки из США
Азербайджан возобновил импорт мяса индейки из США
31 января 2024 г. 16:23
В Азербайджане предлагается субсидировать экспорт стекла
В Азербайджане предлагается субсидировать экспорт стекла
31 января 2024 г. 12:11
Количество выданных сертификатов происхождения на экспортируемые из Азербайджана товары выросло на 19%
Количество выданных сертификатов происхождения на экспортируемые из Азербайджана товары выросло на 19%
31 января 2024 г. 09:40
Минэкономики Азербайджана и ИБР подписали Меморандум о взаимопонимании
Минэкономики Азербайджана и ИБР подписали Меморандум о взаимопонимании
30 января 2024 г. 19:40
Азербайджан возобновил импорт фиников из Ирака и Египта
Азербайджан возобновил импорт фиников из Ирака и Египта
30 января 2024 г. 18:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi