Азербайджанские предприниматели приглашены на Евразийский саммит легкой промышленности

Азербайджанские предприниматели получили приглашение на Евразийский саммит легкой промышленности, который пройдет в Москве 21-24 марта.

Азербайджанские предприниматели получили приглашение на Евразийский саммит легкой промышленности, который пройдет в Москве 21-24 марта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO).

Саммит будет организован в рамках расширенной программы мероприятий ежегодного Международного экономического форума стран СНГ.

Формат мероприятий саммита предусматривает проведение межгосударственного отраслевого совещания, деловой программы по наиболее актуальным вопросам развития легкой промышленности в странах Евразийского региона, и международной выставки товаров, сырья и технологий всех сегментов отрасли.

Организаторы мероприятия отмечают, что участникам выставки будут предоставлены максимально благоприятные условия для организации своей работы и бизнес-коммуникаций, демонстрации своей продукции и презентации актуальных сезонных коллекций, проведения переговоров с покупателями и поставщиками, использования рекламных и маркетинговых возможностей мероприятия.

Выставочная экспозиция будет включать в себя национальные стенды стран-участниц, коллективные экспозиции регионов, профильных ассоциаций и объединений. Индивидуальные стенды компаний-производителей будут представлены на площадках специализированных разделов.