Азербайджанские предприниматели приглашены в Россию

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Азербайджанские предприниматели приглашены в Архангельскую область в бизнес-целях.

Об этом Report сообщили из Азербайджанского фонда поощрения и экспорта инвестиций (Azpromo).

Отмечается, что предложено провести в конце февраля этого года в Архангельске совместное мероприятие с участием представителей деловых кругов Азербайджана и области в сферах торговли, сельского хозяйства, рыболовства, лесного хозяйства, промышленности, туризма, здравоохранения, науки и образования.

Желающие участвовать на мероприятии предприниматели могут получить подробную информацию, обратившись в Azpromo.