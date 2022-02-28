Азербайджанские предприниматели представили свою продукцию на выставке в Мекке

22-26 февраля на международной выставке, организованной местной Торговой палатой в городе Мекка, Саудовская Аравия, была продемонстрирована продукция из более 20 стран, в том числе азербайджанская.

22-26 февраля на международной выставке, организованной местной Торговой палатой в городе Мекка, Саудовская Аравия, была продемонстрирована продукция из более 20 стран, в том числе азербайджанская.

Об этом Report сообщили в Агентстве развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана.

При поддержке Агентства были представлены продукты из шафрана, меда, лаванды, сухофрукты, варенье, компоты, чаи, различные соусы, келагаи и др. продукция восьми 8 субъектов предпринимательства.

Также на выставке была представлена информация о поддержке и услугах, оказываемых KOBİA местным и иностранным бизнесменам.