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Азербайджанские предприниматели представили свою продукцию на выставке в Мекке

Азербайджанские предприниматели представили свою продукцию на выставке в Мекке 22-26 февраля на международной выставке, организованной местной Торговой палатой в городе Мекка, Саудовская Аравия, была продемонстрирована продукция из более 20 стран, в том числе азербайджанская.
Бизнес
28 февраля 2022 г. 12:06
Азербайджанские предприниматели представили свою продукцию на выставке в Мекке

22-26 февраля на международной выставке, организованной местной Торговой палатой в городе Мекка, Саудовская Аравия, была продемонстрирована продукция из более 20 стран, в том числе азербайджанская.

Об этом Report сообщили в Агентстве развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана.

При поддержке Агентства были представлены продукты из шафрана, меда, лаванды, сухофрукты, варенье, компоты, чаи, различные соусы, келагаи и др. продукция восьми 8 субъектов предпринимательства.

Также на выставке была представлена информация о поддержке и услугах, оказываемых KOBİA местным и иностранным бизнесменам.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani products exhibited in Mecca
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan məhsulları Məkkədə sərgilənib

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