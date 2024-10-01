Азербайджанские предприниматели получили льготные кредиты на 500 млн манатов под госгарантии

Азербайджанские предприниматели до настоящего времени получили льготные кредиты на общую сумму более 500 млн манатов под гарантии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, из которых 65,155 млн манатов приходится на январь-сентябрь этого года.

Азербайджанские предприниматели до настоящего времени получили льготные кредиты на общую сумму более 500 млн манатов под гарантии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, из которых 65,155 млн манатов приходится на январь-сентябрь этого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

Механизм предоставления госгарантий по кредитам в манатах и субсидирования процентных ставок для предпринимателей был запущен указом президента Азербайджана от 29 ноября 2017 года.

В рамках этого механизма средний срок гарантированных кредитов составлял 30 месяцев. Фактическая процентная ставка для предпринимателей с учетом субсидий составляла 6% годовых. Размеры кредитов для индивидуальных предпринимателей варьировались от 30 тыс. до 5 млн манатов.