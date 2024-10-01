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Азербайджанские предприниматели получили льготные кредиты на 500 млн манатов под госгарантии

Азербайджанские предприниматели получили льготные кредиты на 500 млн манатов под госгарантии Азербайджанские предприниматели до настоящего времени получили льготные кредиты на общую сумму более 500 млн манатов под гарантии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, из которых 65,155 млн манатов приходится на январь-сентябрь этого года.
Бизнес
1 октября 2024 г. 10:33
Азербайджанские предприниматели получили льготные кредиты на 500 млн манатов под госгарантии

Азербайджанские предприниматели до настоящего времени получили льготные кредиты на общую сумму более 500 млн манатов под гарантии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, из которых 65,155 млн манатов приходится на январь-сентябрь этого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

Механизм предоставления госгарантий по кредитам в манатах и субсидирования процентных ставок для предпринимателей был запущен указом президента Азербайджана от 29 ноября 2017 года.

В рамках этого механизма средний срок гарантированных кредитов составлял 30 месяцев. Фактическая процентная ставка для предпринимателей с учетом субсидий составляла 6% годовых. Размеры кредитов для индивидуальных предпринимателей варьировались от 30 тыс. до 5 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan sahibkarları dövlət zəmanəti ilə 500 milyon manatdan artıq güzəştli kredit alıb

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