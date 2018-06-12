Азербайджанские предприниматели получили экспортные поощрения почти на 2 млн манатов в этом году

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Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ "В январе-апреле этого года от азербайджанских предпринимателей было получено 319 обращений в связи с экспортом".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экономики Руфат Мамедов на пресс-конференции, посвященной проделанной в направлении продвижения бренда Made in Azerbaijan работе и предстоящим задачам.

По его словам, наряду с традиционными также изучаются нетрадиционные рынки: "Это такие страны как Казахстан, Канада, Чехия и Южная Корея".

Замминистра отметил, что с начала года азербайджанские предприниматели получили экспортные поощрения на 1,748 млн манатов.

По его словам, объем экспорта за счет контрактов, заключенных в результате участия в международных выставках в 2018 году, превысил 2,3 млн долларов. Азербайджанские товары были отправлены в 27 стран.

"Конкретные шаги предпринимаются в целях увеличения экспорта. В этом году экспорт ненефтяного сектора увеличился на 19,3%, в том числе сельскохозяйственной продукции - на 12,9%, промышленной продукции - на 23,65%. Азербайджан экспортировал 1 936 наименований товаров", - подчеркнул Мамедов.