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Азербайджанские предприниматели поддерживают политику президента Ильхама Алиева

Азербайджанские предприниматели поддерживают политику президента Ильхама Алиева Участники конференции "Государственно-частное партнерство: основа устойчивой экономики" приняли заявление в поддержку политики президента Ильхама Алиева.
Бизнес
12 января 2024 г. 14:02
Азербайджанские предприниматели поддерживают политику президента Ильхама Алиева

Участники конференции "Государственно-частное партнерство: основа устойчивой экономики" приняли заявление в поддержку политики президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в заявлении говорится, что благодаря стратегии президента Азербайджана Ильхама Алиева в области социально-экономического развития, экономическая мощь страны, ее репутация как надежного партнера растет с каждым днем.

В заявлении также отмечается, что на фоне глобальных вызовов в Азербайджане сохраняется макроэкономическая стабильность, диверсифицируется экономика, формируется более благоприятная деловая и инвестиционная среда для развития частного сектора.

"Предприниматели страны поддерживают реализуемую под руководством Ильхама Алиева социально-экономическую политику, и заявляют, что и впредь будут способствовать прогрессу Азербайджана и выполнять возложенные на них обязанности для обеспечения развития экономики", - подчеркивается в заявлении.

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Версия на английском языке Azerbaijani entrepreneurs support policies of President Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan sahibkarları Prezident İlham Əliyevin siyasətini dəstəkləyən bəyanat qəbul edib

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