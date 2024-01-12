Азербайджанские предприниматели поддерживают политику президента Ильхама Алиева

Участники конференции "Государственно-частное партнерство: основа устойчивой экономики" приняли заявление в поддержку политики президента Ильхама Алиева.

Участники конференции "Государственно-частное партнерство: основа устойчивой экономики" приняли заявление в поддержку политики президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в заявлении говорится, что благодаря стратегии президента Азербайджана Ильхама Алиева в области социально-экономического развития, экономическая мощь страны, ее репутация как надежного партнера растет с каждым днем.

В заявлении также отмечается, что на фоне глобальных вызовов в Азербайджане сохраняется макроэкономическая стабильность, диверсифицируется экономика, формируется более благоприятная деловая и инвестиционная среда для развития частного сектора.

"Предприниматели страны поддерживают реализуемую под руководством Ильхама Алиева социально-экономическую политику, и заявляют, что и впредь будут способствовать прогрессу Азербайджана и выполнять возложенные на них обязанности для обеспечения развития экономики", - подчеркивается в заявлении.