Азербайджанские предприниматели недовольны политикой госучреждений по закупке ИКТ-услуг

Государственные учреждения Азербайджана не закупают у частного сектора посредством тендеров услуги и решения в сфере ИКТ

Государственные учреждения Азербайджана не закупают у частного сектора посредством тендеров услуги и решения в сфере ИКТ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную конфедерацию организаций предпринимателей (работодателей).

Отмечается, что бизнесмены выразили свое недовольство на заседании комиссии по инновациям и цифровым технологиям, действующей в составе организации. На заседании обсуждались презентация программы по цифровой трансформации МСП и экспорту национальных технологических решений, а также препятствия и трудности, с которыми сталкиваются предприниматели, работающие в этой сфере.