О нас

Азербайджанские предприниматели недовольны политикой госучреждений по закупке ИКТ-услуг

Азербайджанские предприниматели недовольны политикой госучреждений по закупке ИКТ-услуг Государственные учреждения Азербайджана не закупают у частного сектора посредством тендеров услуги и решения в сфере ИКТ
Бизнес
30 мая 2025 г. 13:18
Азербайджанские предприниматели недовольны политикой госучреждений по закупке ИКТ-услуг

Государственные учреждения Азербайджана не закупают у частного сектора посредством тендеров услуги и решения в сфере ИКТ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную конфедерацию организаций предпринимателей (работодателей).

Отмечается, что бизнесмены выразили свое недовольство на заседании комиссии по инновациям и цифровым технологиям, действующей в составе организации. На заседании обсуждались презентация программы по цифровой трансформации МСП и экспорту национальных технологических решений, а также препятствия и трудности, с которыми сталкиваются предприниматели, работающие в этой сфере.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan sahibkarları dövlət qurumlarının İKT xidmətlərinin alışına dair siyasətindən narazıdır

Самое важное

В Лачыне состоялся концерт, посвященный Дню независимости
ФотоВ Лачыне состоялся концерт, посвященный Дню независимости
28 мая 2025 г. 23:31
Состоялась церемония открытия Лачынского международного аэропорта
ФотоСостоялась церемония открытия Лачынского международного аэропорта
28 мая 2025 г. 11:34
Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената Египта
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял председателя Сената Египта
25 мая 2025 г. 12:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi